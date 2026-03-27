Власть

Спикер ЖК раскритиковал дублирование проектов благотворительных фондов

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев провел встречу с представителями Всемирной молодежной ассамблеи, а также благотворительных фондов «Ас-Сафа» и «Исар».

В ходе встречи обсуждены реализуемые проекты и вопросы, связанные с благотворительной деятельностью. Спикер отметил вклад организаций в развитие социальной инфраструктуры и улучшение жизни населения, выразив им благодарность.

Вместе с тем Марлен Маматалиев указал на отсутствие координации между государством и фондами. По его словам, нередки случаи, когда один и тот же проект реализуется параллельно, в результате чего в одном селе строят сразу два ФАПа, тогда как в других населенных пунктах подобные объекты отсутствуют.

Он подчеркнул необходимость выстраивания системной работы, при которой государственные органы и благотворительные организации будут дополнять друг друга, а не дублировать проекты.

Также отмечено, что депутаты Жогорку Кенеша активно взаимодействуют с фондами и реализуют ряд социальных проектов в регионах. В этой связи торага призвал перейти от разрозненной деятельности к единой системе координации.

Представители благотворительных организаций поддержали предложения и выразили готовность работать в едином направлении. Они также сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются на местах, включая бюрократические барьеры: часть построенных медицинских объектов не вводится в эксплуатацию, а в некоторых селах возникают сложности с получением разрешений на строительство социальных учреждений.

В ответ Марлен Маматалиев заверил, что парламент готов наладить прямое взаимодействие с фондами и содействовать оперативному решению возникающих вопросов.
