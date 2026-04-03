09:28
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Власть

Бизнесу обещают защиту: совет при Жогорку Кенеше снова заработал

В Кыргызстане прошло заседание Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при торага Жогорку Кенеша.

В мероприятии приняли участие депутаты во главе с Марленом Маматалиевым, представители кабинета министров и бизнес-сообщества.

ЖК
Фото ЖК

Как отметил спикер, совет создан в 2017-м для объединения усилий бизнеса, улучшения инвестиционного климата и поддержки предпринимателей. Однако в последние три года его работа фактически приостановлена.

«Мы собрались, чтобы возобновить деятельность совета и усилить взаимодействие между бизнесом и парламентом», — заявил Марлен Маматалиев.

Он также напомнил о недавнем Указе президента о введении моратория на проверки бизнеса, подчеркнув, что документ направлен на снижение давления на предпринимателей, улучшение деловой среды и поддержку инвестиций.

В ходе заседания обсуждены ключевые проблемы отрасли, включая защиту бизнеса, снижение административного давления и расширение финансовой поддержки.

По итогам встречи принято решение активизировать работу совета на постоянной основе, а также подготовить законодательные инициативы для улучшения инвестиционного климата, развития производства и переработки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/368814/
просмотров: 1145
Версия для печати
Материалы по теме
В ЖК приняли законопроект о процессуальных кодексах и страховании военных
В комитете Жогорку Кенеша обсудили сбои в приложении «Тундук»
Регламент ЖК. Депутаты одобрили изменение правил ускоренного принятия законов
Кайрата Маматова освободили от должности члена ЦИК
Алтынкуль Мурзакимова может стать депутатом ЖК, набрав 1,18 процента голосов
Депутат заявил о потенциальной угрозе продовольственной безопасности из-за ящура
ЖК одобрил законопроект о защите растений и развитии сельского хозяйства
Работу парламента КР начали полностью переводить в цифровой формат
Реконструкцию «Манас Ордо» планируют завершить ко Дню независимости
Детям матерей-героинь хотят дать 50-процентную скидку на обучение
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Авто можно будет оформить, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома: указ президента Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
09:13
Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды
09:12
В Кыргызстане задержали сторонника террористов, планировавшего выезд в зону боев
09:08
Бизнесмены Кыргызстана посетили Ташкент для налаживания новых деловых контактов
08:48
Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на уровне 12 процентов
08:34
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления