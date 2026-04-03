Бизнесу обещают защиту: совет при Жогорку Кенеше снова заработал

В Кыргызстане прошло заседание Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при торага Жогорку Кенеша.

В мероприятии приняли участие депутаты во главе с Марленом Маматалиевым, представители кабинета министров и бизнес-сообщества.

Как отметил спикер, совет создан в 2017-м для объединения усилий бизнеса, улучшения инвестиционного климата и поддержки предпринимателей. Однако в последние три года его работа фактически приостановлена.

«Мы собрались, чтобы возобновить деятельность совета и усилить взаимодействие между бизнесом и парламентом», — заявил Марлен Маматалиев.

Он также напомнил о недавнем Указе президента о введении моратория на проверки бизнеса, подчеркнув, что документ направлен на снижение давления на предпринимателей, улучшение деловой среды и поддержку инвестиций.

В ходе заседания обсуждены ключевые проблемы отрасли, включая защиту бизнеса, снижение административного давления и расширение финансовой поддержки.

По итогам встречи принято решение активизировать работу совета на постоянной основе, а также подготовить законодательные инициативы для улучшения инвестиционного климата, развития производства и переработки.