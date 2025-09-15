13:18
Власть

Торага Жогорку Кенеша отправился с официальным визитом в Таджикистан

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу отправился с официальным визитом в Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По ее данным, в рамках визита спикер встретится с президентом страны Эмомали Рахмоном, председателем Национального совета Высшего собрания Рустамом Эмомали и председателем Палаты представителей Файзали Идизодой.

В состав парламентской делегации также вошли депутаты Суйунбек Омурзаков, Мурадил Сыдыков, Пархат Тулендыбаев, Арсланбек Малиев, Бекмурза Эргешов, Чынгыз Ажибаев и Бактыяр Калпаев.
