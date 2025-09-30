09:42
Что будет с новым гимном после самороспуска Жогорку Кенеша, объяснил торага

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу рассказал, как будут принимать новый гимн в случае объявленного самороспуска депутатов.

По его словам, несмотря на то что парламент седьмого созыва объявил о самороспуске, у него, как у главы законодательной ветви власти, все полномочия сохраняются до начала работы нового состава Жогорку Кенеша.

«У меня есть право созвать внеочередную сессию парламента», — напомнил он.

Нурланбек Тургунбек уулу также пояснил, почему было принято решение об изменении государственного гимна страны.

«Гимн должен быть простым, легко запоминаться и быть легким в исполнении. А у нас гимн воспринимается как марш — это практика солагеря. Такой гимн не все могут петь, к тому же он исполняется от третьего лица, хотя должно быть от первого. И самое интересное, если сравнить гимн Киргизской ССР и гимн Кыргызской Республики, то тексты очень похожи. Возможно, в те годы было так принято. Но сейчас времена другие и слова гимна должны соответствовать новому времени», — рассказал глава парламента.

Напомним, идею об изменении гимна в 2024 году озвучил сам Нурланбек Тургунбек уулу. Позже это предложение поддержал и президент. Межведомственную комиссию по отбору гимна создали в декабре. С 7 февраля по 20 марта она зарегистрировала 285 проектов, но по итогам рассмотрения заключила, что они не отвечают содержательным и художественным требованиям. Поэтому был объявлен повторный конкурс.
