Власть

Алишер Эрбаев назначен директором Антитеррористического центра ГКНБ

Фото из интернета. Алишер Эрбаев

Алишер Эрбаев назначен заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности — директором
Антитеррористического центра ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Алишер Эрбаев родился 23 ноября 1973 года в селе Кош-Терек Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

  • В 1997-м окончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны сухопутных войск РФ по специальности «инженер по эксплуатации радиотехнических средств».
  • В 2015-м окончил Ошский государственный университет по направлению «юриспруденция».

Трудовая деятельность:

  • 1997-2009 — зачислен на действительную воинскую службу в органах национальной безопасности КР;
  • с января по июль 2010 года служил в органах Финансовой полиции при правительстве КР;
  • 2010-2013 — зачислен на действительную воинскую службу в ГКНБ КР;
  • 2013-2014 — генеральный директор ОсОО «ОДА Темир-Жол Күзот»;
  • 2014-2015 — советник генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»;
  • 2015-2016 — директор по снабжению и обслуживанию «ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»;
  • 2016-2019 — начальник управления внутренней безопасности и противодействия коррупции Государственной таможенной службы при правительстве КР;
  • с 2019 года в распоряжении ГКНБ КР;
  • 2021-2025 годы — депутат Жогорку Кенеша VII созыва.
