Алишер Эрбаев назначен директором Антитеррористического центра ГКНБ

Алишер Эрбаев назначен заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности — директором
Антитеррористического центра ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Алишер Эрбаев родился 23 ноября 1973 года в селе Кош-Терек Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.
- В 1997-м окончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны сухопутных войск РФ по специальности «инженер по эксплуатации радиотехнических средств».
- В 2015-м окончил Ошский государственный университет по направлению «юриспруденция».
Трудовая деятельность:
- 1997-2009 — зачислен на действительную воинскую службу в органах национальной безопасности КР;
- с января по июль 2010 года служил в органах Финансовой полиции при правительстве КР;
- 2010-2013 — зачислен на действительную воинскую службу в ГКНБ КР;
- 2013-2014 — генеральный директор ОсОО «ОДА Темир-Жол Күзот»;
- 2014-2015 — советник генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»;
- 2015-2016 — директор по снабжению и обслуживанию «ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»;
- 2016-2019 — начальник управления внутренней безопасности и противодействия коррупции Государственной таможенной службы при правительстве КР;
- с 2019 года в распоряжении ГКНБ КР;
- 2021-2025 годы — депутат Жогорку Кенеша VII созыва.