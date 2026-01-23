Депутат ЖК предлагает вернуть звание «Народный учитель»

Депутат Жогорку Кенеша Токтобубу Ашымбаева предлагает внести изменения в Закон «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики». Законопроект опубликован на сайте парламента для общественного обсуждения.

В список государственных наград, содержащийся в законе, предлагается добавить пункт «Народный учитель Кыргызской Республики».

По словам автора законопроекта, в документе от 2001 года данная категория награды была предусмотрена, но в новом законе от 2017 года ее нет.

«С 2001 года по 2017 годы почетного звания «Народный учитель» удостоились 25 человек, на сегодня из них осталось только семь человек», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Депутат отметила, что публичное признание и поощрение учителей за их труд и достижения способствует повышению престижа профессии.