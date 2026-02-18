13:21
Власть

Депутат: Родственники не должны сами возить кровь для переливания больным

При необходимости переливания врачи отправляют родственников пациентов в Центр крови, а затем в частные клиники для проведения теста на совместимость. Такая практика недопустима, особенно в экстренных ситуациях, заявила депутат Жылдыз Садырбаева на заседании Жогорку Кенеша.

«Врач говорит: «Вы должны забрать кровь из центра, затем поехать в частную клинику и сделать тест на совместимость. Только после этого мы сделаем переливание». Речь об экстренных ситуациях. Это очень опасно, уходит драгоценное время, за которое мы можем потерять больного. Как такая ситуация могла сложиться?» — задается вопросом депутат.

По ее словам, согласно положению, родственники не должны сами ездить за кровью — это обязанность сотрудников стационаров. В больницах должен быть ответственный персонал и специализированный транспорт.

Депутат также обратила внимание на бюрократию при госпитализации. Она отметила отсутствие четких стандартных операционных процедур (СОПов) для приема тяжелых пациентов в реанимацию, из-за чего люди вынуждены терять время в очередях.

Кроме того, Жылдыз Садырбаева подняла вопрос доступности диагностики. Она предложила сделать коронарографию бесплатной в экстренных случаях и сообщила о дефиците препаратов.

«Больше года в республике нет бария, который жизненно необходим для проведения диагностики. Эту ситуацию нужно срочно решать», — заключила депутат.

Депутат призвала кабмин взять под особый контроль решение озвученных проблем.
