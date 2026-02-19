10:40
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Власть

Парламент одобрил обмен заключенными между Кыргызстаном и Монголией

Депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении одобрили проект закона «О ратификации Договора о выдаче между Кыргызстаном и Монголией», который был подписан 21 июля 2025 года в Бишкеке.

Документ предусматривает правовые механизмы экстрадиции лиц, разыскиваемых для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора суда. После ратификации соглашение позволит двум странам официально запустить процедуру выдачи и передачи осужденных в рамках международного сотрудничества.

Напомним, в исправительных учреждениях КР отбывают наказание два гражданина Монголии, тогда как среди заключенных там соотечественников нет. Несмотря на отсутствие кыргызстанцев в тюрьмах Монголии, от этой страны поступают запросы об экстрадиции осужденных, в связи с чем требуется создание правовой базы для обмена.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362655/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан включен в перечень 15 приоритетных стран для Италии
В Кыргызстан будут поставлять мясо из Монголии
Пресечена попытка вывоза контрабандного риса из Кыргызстана в Таджикистан
Комитет ЖК одобрил обмен заключенными между Кыргызстаном и Монголией
Кыргызстан и Таджикистан намерены всесторонне развивать двусторонние отношения
Кыргызстан и Таджикистан намерены довести товарооборот до $500 миллионов
Восемь предприятий КР получили разрешение на экспорт продукции в Китай
Правительство США развивает сотрудничество в сфере безопасности с Кыргызстаном
Президент Кыргызстана принял спецпосланника США Серджио Гора
В Бишкеке стартовал бизнес-форум «Б5+1»: США и Центральная Азия
Популярные новости
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Поворот в&nbsp;политике Кыргызстана. Объясняем на&nbsp;пальцах, что происходит Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
Бизнес
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
19 февраля, четверг
10:39
В Чуйской области изъяли почти 22 тысячи пачек контрафактных сигарет В Чуйской области изъяли почти 22 тысячи пачек контрафа...
10:38
Депутаты одобрили законопроект об увеличении взносов за военную службу
10:36
Временный запрет на импорт саженцев плодово-ягодных растений вводит кабмин
10:32
Парламент одобрил реализацию программы «Единое здоровье»
10:26
Прием в вузы Кыргызстана. Пороговые баллы повышать в этом году не будут