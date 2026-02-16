Экс-спикер ЖК может отказаться от мандата: в ЦИК заявление не поступало

Экс-спикер Жогорку Кенеша, депутат Нурланбек Тургунбек уулу намерен отказаться от депутатского мандата. Об этом ранее сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.

Фото из интернета

По их данным, парламентарий планирует подать соответствующее заявление в ЦИК.

Между тем в ЦИК в комментарии 24.kg сообщили, что на данный момент официального заявления от Нурланбека Тургунбек уулу не поступало.

В случае досрочного сложения мандата освободившееся место может перейти следующему кандидату по избирательному округу № 15. По предварительной информации, им может стать Тургунбек Нариманов.