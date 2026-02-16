Экс-спикер ЖК может отказаться от мандата: в ЦИК заявление не поступало

Экс-спикер Жогорку Кенеша, депутат Нурланбек Тургунбек уулу намерен отказаться от депутатского мандата. Об этом ранее сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.
По их данным, парламентарий планирует подать соответствующее заявление в ЦИК.
Между тем в ЦИК в комментарии 24.kg сообщили, что на данный момент официального заявления от Нурланбека Тургунбек уулу не поступало.
В случае досрочного сложения мандата освободившееся место может перейти следующему кандидату по избирательному округу № 15. По предварительной информации, им может стать Тургунбек Нариманов.