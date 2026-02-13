11:00
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Власть

Глава государства прокомментировал отставку спикера парламента

Глава государства в интервью «Кабару» прокомментировал отставку спикера парламента. 

Садыру Жапарову задали вопрос о том, что торага Жогорку Кенеша добровольно сложил с себя полномочия, имеет ли этот шаг какую-либо связь с последними событиями, с письмом 75 человек?

«Я бы не стал утверждать, что это имеет прямое отношение. Возможно, он оказался под влиянием этих людей или тех, кто их организовал.

Возможно, осознав свою ошибку и почувствовав ответственность за то, что допустил начало раскола среди депутатов, он сделал для себя такой вывод», — добавил президент.

Напомним, что 12 февраля уже бывший спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку по собственному желанию. На его место избран Марлен Маматалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361831/
просмотров: 1445
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: К «обращению 75 человек» может быть причастно большее число людей
Президент: Разделения на «команду Жапарова» или на «команду Ташиева» нет
Садыр Жапаров: Наша дружба с Камчыбеком Ташиевым сохранится
Президент Кыргызстана: В ГКНБ будет проведена качественная реформа
Садыр Жапаров: Камчыбек Ташиев был предупрежден об отставке
Марлен Маматалиев: Не будет деления по регионам или на своих и чужих
Марлена Маматалиева избрали спикером Жогорку Кенеша
«Ала-Тоо» и «Элдик» выдвинули кандидатуру Маматалиева в спикеры парламента
Эрулан Кокулов: Верю, что следующий спикер не будет выключать микрофоны
Один из главных претендентов на пост спикера Жогорку Кенеша — Марлен Маматалиев
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
10:54
В Чуйской области задержаны трое молодых людей по подозрению в грабеже В Чуйской области задержаны трое молодых людей по подоз...
10:50
В Кыргызстане открыли первый региональный центр ремонта вертолетов
10:47
На перевале Тоо-Ашуу сняты временные ограничения для большегрузного транспорта
10:45
Минздрав КР работает над созданием национальной лабораторной службы
10:40
Отказаться от субсидий предприятий теплоснабжения намерены в Кыргызстане