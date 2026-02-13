Глава государства прокомментировал отставку спикера парламента

Глава государства в интервью «Кабару» прокомментировал отставку спикера парламента.

Садыру Жапарову задали вопрос о том, что торага Жогорку Кенеша добровольно сложил с себя полномочия, имеет ли этот шаг какую-либо связь с последними событиями, с письмом 75 человек?

«Я бы не стал утверждать, что это имеет прямое отношение. Возможно, он оказался под влиянием этих людей или тех, кто их организовал.

Возможно, осознав свою ошибку и почувствовав ответственность за то, что допустил начало раскола среди депутатов, он сделал для себя такой вывод», — добавил президент.

Напомним, что 12 февраля уже бывший спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку по собственному желанию. На его место избран Марлен Маматалиев.