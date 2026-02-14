Кто поздравил нового спикера Жогорку Кенеша с избранием

Новый спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлен Маматалиев продолжает получать поздравления от зарубежных коллег.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко направила телеграмму, в которой от своего имени и от имени Совета Федерации пожелала Марлену Маматалиеву успехов на новом посту.

«Поддержка депутатов является свидетельством высокой оценки ваших деловых качеств, организаторских способностей и профессионализма», — говорится в поздравлении.

Валентина Матвиенко также подчеркнула заинтересованность российских сенаторов в дальнейшем развитии конструктивного сотрудничества с Жогорку Кенешем, в том числе в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.

С поздравлением выступил и председатель сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев. В своем обращении он отметил, что избрание на высокий государственный пост свидетельствует о доверии кыргызского народа и депутатского корпуса.

«Уверен, что ваш богатый опыт и профессионализм внесут достойный вклад в развитие страны», — отметил Маулен Ашимбаев, подчеркнув особую роль межпарламентского диалога в укреплении отношений между двумя государствами.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева также поздравила Марлена Маматалиева. Она выразила уверенность, что его опыт и профессиональные качества будут способствовать углублению парламентского взаимодействия и укреплению связей между народами двух стран.

Кроме того, председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов направил телеграмму с пожеланиями успехов. Он подчеркнул, что дружественные отношения и стратегическое партнерство между Казахстаном и Кыргызстаном будут и далее динамично развиваться, а парламентские связи — укрепляться, в том числе в рамках межпарламентского совета.

Напомним, 12 февраля Марлена Маматалиева избрали спикером Жогорку Кенеша. Его кандидатуру поддержали 77 депутатов, против выступили пятеро. Один бюллетень признали недействительным, еще четыре — аннулировали (испорчены).

Марлен Маматалиев был единственным кандидатом на пост спикера.