В Жогорку Кенеше есть куратор ГКНБ. Дастан Бекешев интересуется, зачем он нужен

В Жогорку Кенеше после дачи согласия на назначение Жумгалбека Шабданбекова на должность председателя ГКНБ ряд депутатов выступил с вопросами.

Так, депутат Дастан Бекешев поинтересовался, зачем в парламенте нужен куратор от ГКНБ.

«Для чего он нужен? Его давно поставили. Я не могу понять, для чего. Тут есть представитель президента, есть спикер, мы всегда можем обсудить и решить какие-то вопросы не публично. А для чего куратор ГКНБ? Хоть бы кто-то ответил. Депутаты что враги, чтобы над нами куратора ставить?» — спросил нардеп.

Спикер Марлен Маматалиев пообещал, что Дастан Бекешев получит письменный ответ на свой вопрос.

Депутат также отметил, что у общественности есть ряд вопросов к новому руководству ГКНБ, один из них — прекратится ли тенденция отбирать имущество у граждан в пользу государства.

«Есть, оказывается, разные люди в ГКНБ со странными кличками — Вазелин, Лизун и так далее. Сколько еще таких людей есть в ГКНБ? Будут ли они привлечены к ответственности? Будут ли дела пересматриваться? Эти люди принесли же вред многим гражданам. Как в фильмах ужасов все дрожали, не дай бог ГКНБ придет по любому вопросу. Где-то это было правильно, где-то чересчур. Было бы хорошо услышать, что будет дальше», — сказал Дастан Бекешев.

Он также напомнил, что ГКНБ без суда и следствия заблокировал социальную сеть TikTok и попросил отменить это решение, отметив, что весь этот контент есть и на YouTube.

Напомним, президент Садыр Жапаров назначил Жумгалбека Шабданбекова и. о. главы ГКНБ 10 февраля после того, как снял с этой должности Камчыбека Ташиева. После этого последовал ряд перестановок в ГКНБ, а также задержаний некоторых сотрудников.