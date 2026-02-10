17:19
И. о. председателя ГКНБ назначен Жумгалбек Шабданбеков

Жумгалбек Шабданбеков назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

Отмечается, что кандидатура Жумгалбека Шабданбекова вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность председателя ГКНБ.

из интернета
Фото из интернета. Жумгалбек Шабданбеков

Жумгалбек Шабданбеков занимал пост начальника 9-й службы и заместителя председателя ГКНБ с 2020 года. Ему 55 лет. В 2022 году Шабданбекову присвоили звание генерал-майора.

Ранее президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. 
