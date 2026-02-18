13:21
Власть

Жогорку Кенеш без обсуждения дал согласие на назначение нового председателя ГКНБ

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 18 февраля рассмотрели вопрос о даче согласия на назначение Жумгалбека Шабданбекова на должность председателя Государственного комитета национальной безопасности КР.

Новый глава ГКНБ — Жумгалбек Шабданбеков. Что о нем известно

Депутаты не стали задавать никаких вопросов и проголосовали за назначение Жумгалбека Шабданбекова без обсуждения. За его назначение проголосовали 79 парламентариев, против никто не выступил.

Напомним, президент Садыр Жапаров назначил Жумгалбека Шабданбекова и. о. главы ГКНБ 10 февраля после того, как снял с этой должности Камчыбека Ташиева.

Жумгалбеку Шабданбекову 55 лет, уроженец Нарынской области. Карьеру начал в органах национальной безопасности в качестве оперативного сотрудника. С октября 2020 года занимал должность заместителя председателя ГКНБ и одновременно возглавлял 9-ю службу.
