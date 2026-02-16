Задержан приближенный экс-главы УГКНБ по Бишкеку по прозвищу «Вазелин»

Задержан человек из окружения бывшего главы управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

По их данным, сотрудники ГУУР МВД задержали следователя ГКНБ по Чуйской области по имени Улан (прозвище Вазелин). Он считается приближенным Эльдара Жакыпбекова.

Читайте по теме Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан

Напомним, решением Первомайского райсуда, бывший глава управления ГКНБ Бишкека Эльдар Жакыпбеков будет находиться под стражей в ИВС ГУВД до 15 апреля.

О задержании Жакыпбекова стало известно 15 февраля. Военная прокуратура вменяет ему статью «Коррупция».

14 февраля, стало известно о смене руководства столичного управления ГКНБ. Новым начальником назначен Улан Бийбосунов. Эльдар Жакыпбеков на тот момент находился в распоряжении кадров.