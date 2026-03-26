Общество

«Гибнут люди». Мэр города Ош жестко высказался о ДТП

Мэр города Оша Жанарбек Акаев выступил с обращением к водителям, заявив, что дорожно-транспортные происшествия становятся серьезной проблемой и приводят к трагическим последствиям.

По его словам, в городе зафиксированы случаи, когда под колесами автомобилей погибают сотрудники коммунальных служб, выполняющие свою работу на улицах.

«Дорожные аварии — это большая трагедия. Гибнут люди, остаются дети без родителей. Такие случаи не должны происходить», — отметил он.

Градоначальник подчеркнул необходимость строгого соблюдения Правил дорожного движения, особенно в части скоростного режима и внимательности к пешеходам.

Он обратил внимание на то, что в Оше водители часто игнорируют пешеходные переходы и не уступают дорогу, тогда как в других городах это является нормой.

Кроме того, Акаев раскритиковал культуру вождения, указав на чрезмерное использование звуковых сигналов и отсутствие взаимного уважения между участниками движения.

Мэр призвал водителей быть терпимее и внимательнее друг к другу, соблюдать правила и уважать пешеходов, чтобы избежать новых трагедий на дорогах.
Материалы по теме
Снос домов в городе Ош: власти отказались платить компенсации
В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
Путевки в Ташкент и премии: в городе Ош наградили коммунальщиков
Строили по устной договоренности: в городе Ош компании остались без оплаты
Мэр города Ош ввел новый порядок для междугородних такси
В Оше выявили 34 незаконные стройки. Мэр и министр встретились с застройщиками
Работы по озеленению и субботники усилят в городе Ош
Четыре муниципальных предприятия города Ош находятся в залоге у Минфина
Драка водителей на дороге в Бишкеке. Милиция устанавливает участников конфликта
В городе Ош семье с тройней вручили 50 тысяч сомов от имени мэра
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бизнес
Хотите двойной бонус: 200&nbsp;ГБ + 200&nbsp;сомов? Переходите на&nbsp;O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
26 марта, четверг
13:06
Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на...
13:01
Пропускную способность международного аэропорта «Манас» увеличат втрое
12:58
Численность постоянного населения Кыргызстана превысила 7,4 миллиона человек
12:55
В Бишкеке накрыли опасные точки с газом: заправляли авто с нарушениями
12:53
В Кыргызстане предлагают узаконить киберспорт