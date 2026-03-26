«Гибнут люди». Мэр города Ош жестко высказался о ДТП

Мэр города Оша Жанарбек Акаев выступил с обращением к водителям, заявив, что дорожно-транспортные происшествия становятся серьезной проблемой и приводят к трагическим последствиям.

По его словам, в городе зафиксированы случаи, когда под колесами автомобилей погибают сотрудники коммунальных служб, выполняющие свою работу на улицах.

«Дорожные аварии — это большая трагедия. Гибнут люди, остаются дети без родителей. Такие случаи не должны происходить», — отметил он.

Градоначальник подчеркнул необходимость строгого соблюдения Правил дорожного движения, особенно в части скоростного режима и внимательности к пешеходам.

Он обратил внимание на то, что в Оше водители часто игнорируют пешеходные переходы и не уступают дорогу, тогда как в других городах это является нормой.

Кроме того, Акаев раскритиковал культуру вождения, указав на чрезмерное использование звуковых сигналов и отсутствие взаимного уважения между участниками движения.

Мэр призвал водителей быть терпимее и внимательнее друг к другу, соблюдать правила и уважать пешеходов, чтобы избежать новых трагедий на дорогах.