Мэр потребовал усилить безопасность в городе Ош и расширить видеонаблюдение

В Оше состоялось заседание коллегии мэрии по итогам первого квартала. Об этом сообщили в муниципалитете южной столицы.

В совещании приняли участие мэр Жанарбек Акаев, председатель городского кенеша Болот Баетов, заместители градоначальника, а также руководители государственных и муниципальных учреждений.

Фото мэрии Оша

На заседании рассмотрели вопросы обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения, а также реализации закона о правах лиц с инвалидностью и государственной программы «Доступная страна».

Жанарбек Акаев подчеркнул, что безопасность жителей должна быть приоритетом. По его словам, при закупке камер видеонаблюдения необходимо обеспечить их достаточное количество без экономии средств, так как расширение системы позволит снизить уровень преступности.

Также мэр отметил необходимость усиления защиты прав людей с инвалидностью, улучшения условий их жизни и обеспечения доступности городской инфраструктуры.

По итогам заседания профильным службам поручено оперативно устранить выявленные недостатки и обеспечить эффективное выполнение поставленных задач.