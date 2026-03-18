Атака на Иран. Глава Антитеррористического центра США Джо Кент подал в отставку

Глава Национального антитеррористического центра США Джо Кент подал в отставку, заявив, что не поддерживает начатую президентом Дональдом Трампом войну с Ираном. Об этом он написал в своих соцсетях.

Джо Кент был членом команды Трампа, его кандидатуру на пост главы Национального антитеррорристического центра Сенат США утвердил летом прошлого года.

«Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и совершенно ясно, что мы начали эту войну под давлением со стороны Израиля и его мощного лобби в Америке», — заявил он.

Президент США уже прокомментировал решение Джо Кента об отставке. «Я всегда считал Кента слабым в вопросах безопасности», — заявил он.