17:53
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Глава Антитеррористического центра США Джо Кент подал в отставку

Глава Национального антитеррористического центра США Джо Кент подал в отставку, заявив, что не поддерживает начатую президентом Дональдом Трампом войну с Ираном. Об этом он написал в своих соцсетях.

СМИ
Фото СМИ. Глава Национального антитеррористического центра США Джо Кент подал в отставку

Джо Кент был членом команды Трампа, его кандидатуру на пост главы Национального антитеррорристического центра Сенат США утвердил летом прошлого года.

«Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и совершенно ясно, что мы начали эту войну под давлением со стороны Израиля и его мощного лобби в Америке», — заявил он.

Президент США уже прокомментировал решение Джо Кента об отставке. «Я всегда считал Кента слабым в вопросах безопасности», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/366511/
просмотров: 606
Версия для печати
Материалы по теме
Эскалация на Ближнем Востоке. Узбекистан направил гуманитарную помощь в Иран
Атака на Иран. Тегеран подтвердил гибель двух высокопоставленных чиновников
Глава Нацбанка Кыргызстана ушел в отставку
Атака на Иран. НАТО хочет дополнительно разместить систему Patriot в Турции
Атака на Иран. Вероломным нападением США и Израиля назвал МИД РФ конфликт
Россия готова заместить объемы иранского продовольствия для Кыргызстана
Атака на Иран. Возвращение футболисток и применение сверхтяжелых ракет Sejjil
ЦИК официально лишила Нурланбека Азыгалиева депутатского мандата
Ормузский пролив закрыт только для судов США и Израиля — глава МИД Ирана
Атака на Иран. Трамп отклонил попытки посредников начать переговоры с Тегераном
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
18 марта, среда
17:39
В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комите...
17:30
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
17:29
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
17:28
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
17:23
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве