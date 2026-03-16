Строили по устной договоренности: в городе Ош компании остались без оплаты

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев встретился в Оше с предпринимателями, которые заявили, что выполнили строительные работы, но до сих пор не получили оплату. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во встрече приняли участие около 30 предпринимателей. По их словам, работы выполнялись на основании устных договоренностей с бывшим мэром города Женишбеком Токторбаевым.

Министр отметил, что часть объектов возводилась без необходимых разрешительных документов. По его словам, 25 объектов фактически строились незаконно, поскольку по ним не оформлены соответствующие документы и не завершены проектные процедуры.

«На сегодняшний день у мэрии нет законных оснований для перечисления средств. Закон не позволяет оплачивать работы, выполненные без официальных документов», — подчеркнул Нурдан Орунтаев.

Предприниматели в свою очередь заявили, что оказались в сложной финансовой ситуации. По их словам, из-за отсутствия оплаты у многих образовались долги перед поставщиками стройматериалов, АЗС, работниками и подрядчиками. Некоторые сообщили о задолженностях в десятки миллионов сомов.

В ходе визита министр также посетил ряд объектов и на месте ознакомился с ходом работ, указав на выявленные нарушения и недостатки.

Ранее в СМИ появлялась информация, что долг мэрии Оша перед строительными компаниями может достигать 12 миллиардов сомов. Бывший мэр Женишбек Токторбаев эту информацию опровергал, заявляя, что задолженность составляет около 2,2 миллиарда сомов.

Напомним, Женишбек Токторбаев был освобожден от должности 18 февраля. На его место указом президента назначен депутат Жогорку Кенеша Жанарбек Акаев.