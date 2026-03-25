Общество

Снос домов в городе Ош: власти отказались платить компенсации

В Оше жителям, чьи дома и коммерческие объекты снесли при расширении улиц, не выплатят денежную компенсацию. Об этом сообщили в мэрии города.

Ранее муниципалитет предлагал переселение в жилмассив «Эне-Сай» с предоставлением домов и земельных участков. Часть семей согласилась на эти условия и получила жилье. Однако некоторые жители отказались и потребовали денежные выплаты.

По словам пресс-секретаря мэрии Жылдызбека Болотбекова, денежная компенсация за снесенные объекты не предусмотрена. Вместо этого горожанам, не согласным с переселением, предложат земельные участки в черте города.

Аналогичный подход применят и к владельцам коммерческих объектов, попавших под снос. Власти намерены урегулировать вопрос путем предоставления альтернативной земли.
В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
