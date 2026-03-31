Общество

В Оше начнут строить четырехполосную дорогу

В Оше приступают к строительству новой дороги на улице Ошской. Об этом сообщили в мэрии.

По данным муниципалитета, дорога протяженностью 3,2 километра будет четырехполосной, с тротуарами, озеленением и освещением.

Проект оценивается в 380 миллионов сомов и финансируется из местного бюджета. Уже определен подрядчик и начаты работы на одном из участков.

Отмечается, что в зону строительства попали около 100 объектов, в основном это заборы и пристройки. Власти ведут переговоры с владельцами о компенсациях.

Завершить проект планируется в течение трех месяцев.
