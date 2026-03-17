Путевки в Ташкент и премии: в городе Ош наградили коммунальщиков

В Оше прошли торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику работников коммунального хозяйства. Об этом сообщили в мэрии города.

В церемонии приняли участие мэр города Жанарбек Акаев, председатель городского кенеша Болот Баетов, руководители муниципальных предприятий и сотрудники отрасли.

Глава города отметил, что коммунальная сфера играет ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности города и напрямую влияет на качество жизни населения.

Он также сообщил, что в 2026 году заработная плата работников отрасли будет увеличена в два раза.

В рамках мероприятия отличившиеся сотрудники были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами мэрии.

Кроме того, 13 работников получили путевки в Ташкент, 10 — путевки в санаторий имени Мамакеева для оздоровления. Также вручены денежные премии.

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой.