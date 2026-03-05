МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах

Министерство внутренних дел отзывает из Жогорку Кенеша законопроект, который предлагал тестировать водителей-нарушителей прямо на месте с помощью планшетов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, поручение отозвать документ дал президент Садыр Жапаров. Решение принято с учетом обоснованной критики со стороны общественности и депутатов.

Читайте по теме Депутаты сняли с повестки законопроект о тестировании водителей, нарушивших ПДД

Законопроект предполагал, что водители, совершившие грубые нарушения (превышение скорости, выезд на встречную полосу), должны будут на месте пройти тест из шести вопросов на планшете инспектора. При провале теста водительские права изымались, а водителя отправляли на пересдачу экзамена.

Вчера в парламенте инициатива вызвала резкие споры. Депутаты отметили, что проверка знаний на дорогах усилит пробки в городах и создаст коррупционные риски из-за «человеческого фактора». Парламентарии призвали МВД сначала полностью цифровизировать процессы и доработать механизмы фиксации нарушений.