В Кыргызстане предлагают узаконить киберспорт

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон «О физической культуре и спорте». Документ предусматривает развитие киберспорта и его включение в национальную спортивную систему.

Согласно проекту, планируется создать правовую базу для развития киберспорта (электронного спорта), проведения соревнований и подготовки спортсменов. Также предлагается обеспечить условия для участия граждан страны в международных турнирах.

Законопроект предусматривает признание киберспорта официальным видом спорта, развитие школьных и студенческих лиг, а также формирование национальных команд.

Читайте по теме Чиновники Кыргызстана выходят на арену киберспорта

Кроме того, документ вводит правила участия несовершеннолетних в соревнованиях, включая необходимость согласия родителей и соблюдение возрастных ограничений.

В справке-обосновании отмечается, что сейчас киберспорт в КР развивается без единого регулирования: турниры проводят частные организации, отсутствуют единая система соревнований и официальные сборные команды.

Инициаторы считают, что принятие закона позволит развивать цифровую экономику, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции.

Законопроект доступен для обсуждения на сайте Жогорку Кенеша.