В Кыргызстане предлагают узаконить киберспорт

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон «О физической культуре и спорте». Документ предусматривает развитие киберспорта и его включение в национальную спортивную систему.
Согласно проекту, планируется создать правовую базу для развития киберспорта (электронного спорта), проведения соревнований и подготовки спортсменов. Также предлагается обеспечить условия для участия граждан страны в международных турнирах.
Законопроект предусматривает признание киберспорта официальным видом спорта, развитие школьных и студенческих лиг, а также формирование национальных команд.
Кроме того, документ вводит правила участия несовершеннолетних в соревнованиях, включая необходимость согласия родителей и соблюдение возрастных ограничений.
В справке-обосновании отмечается, что сейчас киберспорт в КР развивается без единого регулирования: турниры проводят частные организации, отсутствуют единая система соревнований и официальные сборные команды.
Инициаторы считают, что принятие закона позволит развивать цифровую экономику, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции.
Законопроект доступен для обсуждения на сайте Жогорку Кенеша.
Киберспорт (электронный спорт) — это соревнования по видеоиграм, в которых игроки или команды состязаются по установленным правилам. В мире он уже признан видом спорта в ряде стран, проводятся международные турниры с многомиллионными призовыми фондами.