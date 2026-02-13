11:33
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Власть

В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков

11 февраля в ОВД Иссык-Атинского района поступила оперативная информация о том, что в одном из домов, расположенных в селе Новопокровка, могут храниться и распространяться наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ходе оперативно-следственных мероприятий информация подтвердилась.

Установлено, что в тот же день около 13.30 в одном из домов Новопокровки сотрудники милиции задержали молодого человека, вызвавшего подозрение. При личном досмотре у него обнаружено и изъято белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, расфасованное в свертки и обмотанное изолентой.

Задержанным оказался К.Б., 2007 года рождения. У него изъято 10 брикетов с указанным веществом.
Согласно заключению судебно-химической экспертизы, это психотропное вещество a-PVP.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

В соответствии со статьей 96 УПК подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361850/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Жогорку Кенеша призвала смягчить наказание для молодежи за наркотики
МВД Кыргызстана: Сбыт наркотиков через «закладки» — особо тяжкое преступление
За попытку ввезти наркотики в Кыргызстан задержан гражданин Казахстана
«Синтетика и притон». В Бишкеке проверяют ночные заведения
Гражданка Кыргызстана осуждена на шесть лет тюрьмы за наркоторговлю в России
Новые поправки в ряд кодексов: усиление ответственности за оборот наркотиков
В Бишкеке задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств
Более двух килограммов марихуаны изъяли в Бишкеке
Депутат бьет тревогу: к распространению наркотиков привлекают 12-16-летних детей
Подозреваемых в сбыте особо крупной партии наркотиков задержали на Иссык-Куле
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
11:29
МЧС: В Бишкеке и Чуйской области ожидается туман МЧС: В Бишкеке и Чуйской области ожидается туман
11:29
Илон Маск анонсировал запуск бета-версии платежной программы X Money
11:28
С насилием и бюрократией сталкиваются женщины в КР при взыскании алиментов
11:28
Государству возвращен участок в 2 тысячи 780 квадратных метров в городе Ош
11:03
Государственный алиментный фонд предлагают создать в Кыргызстане