В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков

11 февраля в ОВД Иссык-Атинского района поступила оперативная информация о том, что в одном из домов, расположенных в селе Новопокровка, могут храниться и распространяться наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ходе оперативно-следственных мероприятий информация подтвердилась.

Установлено, что в тот же день около 13.30 в одном из домов Новопокровки сотрудники милиции задержали молодого человека, вызвавшего подозрение. При личном досмотре у него обнаружено и изъято белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, расфасованное в свертки и обмотанное изолентой.

Задержанным оказался К.Б., 2007 года рождения. У него изъято 10 брикетов с указанным веществом.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, это психотропное вещество a-PVP.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

В соответствии со статьей 96 УПК подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников.