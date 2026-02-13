В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков

11 февраля в ОВД Иссык-Атинского района поступила оперативная информация о том, что в одном из домов, расположенных в селе Новопокровка, могут храниться и распространяться наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По ее данным, в ходе оперативно-следственных мероприятий информация подтвердилась.
Задержанным оказался К.Б., 2007 года рождения. У него изъято 10 брикетов с указанным веществом.
Согласно заключению судебно-химической экспертизы, это психотропное вещество a-PVP.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.
В соответствии со статьей 96 УПК подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников.