Садыр Жапаров: К «обращению 75 человек» может быть причастно большее число людей

«К «обращению 75 человек» может быть причастно большее число людей», — заявил глава государства Садыр Жапаров в интервью «Кабару», отвечая на вопрос о том, можно ли рассматривать критические заявления некоторых депутатов Жогорку Кенеша и «обращение 75 человек» как части одной кампании.

По его словам, в настоящее время соответствующие органы проводят следственные мероприятия.

«Именно следствие покажет, насколько масштабной была инициатива, о которой вы говорите, и сколько человек принимало участие. Возможно, число участников может оказаться даже больше, чем сейчас озвучивается. Однако точный ответ я смогу дать после того, как будут получены итоги расследования», — добавил Садыр Жапаров.

Он также ответил на вопрос о том, что стало причиной обращения в Конституционный суд, в чем основная цель.

«Я всегда считаю, что сомнения и спорные вопросы, возникающие в обществе, должны иметь законный и точный ответ. Сегодня в Кыргызстане есть Конституционный суд, и именно этот орган может дать окончательное, точное определение и правовую оценку всем обсуждениям и различным трактовкам, связанным с Основным законом. Поэтому я полагаю, что обращение в Конституционный суд по данному вопросу является юридически правильным и логичным шагом», — сказал президент.

Напомним, что ранее ряд общественных деятелей и чиновников выступил с так называемым обращением в адрес главы государства Садыра Жапарова и спикера ЖК Нурланбека Тургунбек уулу с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны. Документ подписали 75 человек.