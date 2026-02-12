Депутат Жогорку Кенеша призвала смягчить наказание для молодежи за наркотики

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева на заседании парламента обратилась к МВД с предложение смягчить наказания для молодых людей, которые «нередко получают длительные сроки по делам о наркотиках из-за незнания и неопытности».

По ее словам, к ней обратились около 30 матерей молодых людей, оказавшихся в местах лишения свободы по статье 282 УК КР (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта).

Парламентарий отметила: по этой статье наказание от 8 до 13 лет лишения свободы. Среди осужденных очень много 18—19-летних.

«Большинство из них, рассказывают родители, обманули или втянули в незаконную деятельность. Многие не шли сознательно зарабатывать деньги преступным путем, а становились жертвами манипуляций», — заявила Эльвира Сурабалдиева.

Депутат говорит о необходимости обсуждения возможных поправок, которые позволили бы учитывать возраст и обстоятельства первого правонарушения, чтобы не ломать судьбы молодых людей строгими сроками заключения.

Она обратила внимание, что чаще всего задерживают так называемых «закладчиков» и мелких исполнителей, тогда как наркобароны, контролирующие многомиллионные обороты, остаются не досягаемыми для правоохранительных органов.

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов оставил открытым вопрос о позиции ведомства по поводу возможности смягчения наказаний, однако выразил готовность обсудить вопрос на любых площадках с родителями осужденных молодых людей.