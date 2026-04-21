12:56
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Власть

Депутат возмутилась отсутствием диалога с кабмином, несмотря на уступки

Жогорку Кенеш проявляет понимание к кабинету министров, однако если стороны не могут найти общий язык, возникает вопрос: как дальше работать? Об этом на заседании заявила председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции, депутат Эльвира Сурабалдиева.

Фото -скриншот с прямого эфира. Эльвира Сурабалдиева

По ее словам, по просьбе кабмина рассмотрение законопроектов, касающихся кредитных соглашений, неоднократно откладывалось из-за неготовности информации. Несмотря на то что депутаты относятся к этим просьбам с пониманием, со стороны кабмина нет соответствующей отдачи.

«В первый день говорили, что не успеваете, перенесли на второй. На второй день за полчаса до начала опять просите перенос, так как не готовы, и вот только сегодня пришли», — сказала она.

Причиной недовольства народного избранника стала плохая подготовка к презентации законопроекта Министерства просвещения по кредитно-грантовому соглашению на сумму более $6 миллионов. Ранее по этому же вопросу свое возмущение выразила и депутат Гуля Кожокулова.

Эльвира Сурабалдиева подчеркнула, что кредиты и гранты — это большая ответственность, и напомнила, что депутаты должны отчитываться перед своими избирателями.

Она заявила, что это должно стать последним предупреждением.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371236/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Мигалки по новым правилам, кабмин ужесточил требования к спецтранспорту
Печатную компанию включили в стратегические объекты Кыргызстана
В 2026 году в КР построят и отремонтируют более 1,5 тысячи километров дорог
За домашними тиранами в Кыргызстане установят электронный контроль
В Кыргызстане беженцам упростят получение проездных документов
Кыргызстан может стать наблюдателем в Организации американских государств
Кыргызстан и Meta договорились создать рабочую группу по сотрудничеству
Темпы роста впечатляют. Всемирный банк сделал заявление по Кыргызстану
Бизнесу в регионах Кыргызстана предоставят кредиты под 2 процента годовых
Улан Маматканов возглавит соцблок кабинета министров вместо Эдиля Байсалова
Популярные новости
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Камеры, рейды и&nbsp;контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Бизнес
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
21 апреля, вторник
12:54
В Кыргызстане идентификация баранов продлена до 2028 года В Кыргызстане идентификация баранов продлена до 2028 го...
12:47
Выпускникам «Акылмана» оплатят учебу за рубежом, кабмин утвердил гранты
12:40
Четверо погибших в ДТП в Кара-Суу. Подробности
12:37
Наркотики в посылке из Таиланда, в Бишкеке задержали двоих с крупной партией
12:30
