Депутат возмутилась отсутствием диалога с кабмином, несмотря на уступки

Жогорку Кенеш проявляет понимание к кабинету министров, однако если стороны не могут найти общий язык, возникает вопрос: как дальше работать? Об этом на заседании заявила председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции, депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, по просьбе кабмина рассмотрение законопроектов, касающихся кредитных соглашений, неоднократно откладывалось из-за неготовности информации. Несмотря на то что депутаты относятся к этим просьбам с пониманием, со стороны кабмина нет соответствующей отдачи.

«В первый день говорили, что не успеваете, перенесли на второй. На второй день за полчаса до начала опять просите перенос, так как не готовы, и вот только сегодня пришли», — сказала она.

Причиной недовольства народного избранника стала плохая подготовка к презентации законопроекта Министерства просвещения по кредитно-грантовому соглашению на сумму более $6 миллионов. Ранее по этому же вопросу свое возмущение выразила и депутат Гуля Кожокулова.

Эльвира Сурабалдиева подчеркнула, что кредиты и гранты — это большая ответственность, и напомнила, что депутаты должны отчитываться перед своими избирателями.

Она заявила, что это должно стать последним предупреждением.