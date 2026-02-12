12:06
Эрулан Кокулов: Верю, что следующий спикер не будет выключать микрофоны

Депутат Эрулан Кокулов на заседании Жогорку Кенеша обратился к будущему спикеру, которого парламент должен избрать сегодня.

Парламентарий выразил надежду на то, что новый торага не будет отключать микрофоны нардепам и перестанет отпускать министров без ответов на вопросы.

«Надеюсь, новый спикер не станет прерывать обсуждения и отпускать министров без отчетов перед депутатами», — заявил Эрулан Кокулов.

Он напомнил, что нардепы как представители народа обязаны задавать вопросы членам кабинета министров и получать на них ответы в стенах парламента.

Напомним, сегодня Нурланбек Тургунбек уулу заявил о своем добровольном уходе с поста спикера Жогорку Кенеша.
