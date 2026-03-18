17:51
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Власть

Депутат призвал Эрулана Кокулова не использовать трибуну в личных целях

Депутат призвал Эрулана Кокулова не использовать трибуну в личных целях. Об этом Акылбек Тумонбаев заявил на заседании ЖК после выступления коллеги.

По его словам, спикер парламента не должен впредь позволять нардепам отбирать время коллег на высказывание личных обид с высокой трибуны.

«Если у Кокулова есть личные обиды на журналистов, пусть пишет в своем аккаунте в соцсетях, но не говорит об этом с трибуны. Тут надо говорить о важных для страны законопроектах, а не о мелочных вещах. Впредь такого нельзя допускать, уважаемый спикер», - отметил Акылбек Тумонбаев.

Напомним, что Эрулан Кокулов обвинил с трибуны журналистов в очернении его репутации, что негативно отражается на нем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/366464/
просмотров: 295
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
18 марта, среда
