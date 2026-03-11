Садыр Жапаров: Имидж депутатов портят не министры или я, а сами нардепы

«Имидж депутатов портят не министры или я, а сами народные избранники», — заявил на заседании ЖК президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Так он ответил на вопросы нардепа Эрулана Кокулова, который отметил, что среди населения сильно упал авторитет депутатского корпуса, и попросил Садыра Жапарова как гаранта Конституции повысить статус парламента.

По словам главы государства, депутаты сами виноваты.

«Поднимают с трибуны мелочные вопросы, по мелочам стыдные вещи допускаете, вместо того, чтобы решать насущные проблемы людей. Иногда к министрам нардепы ходят по личным вопросам. Но если депутат ходит по запросу населения, то министры должны находить время, чтобы поговорить с парламентариями и решить сообща проблемы», — добавил он.

Эрулан Кокулов отметил, что министры избегают депутатов, не хотят принимать их. «Я много времени теряю, когда жду у пропускных пунктов, чтобы попасть в министерства. Такое отношение к нардепам недопустимо», — считает он.