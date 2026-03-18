Надыр Жусупбеков: Заявления Эрулана Кокулова не соответствуют действительности

Сотрудник пресс-службы УПСМ Бишкека Надыр Жусупбеков выступил с ответом на высказывания депутата Эрулана Кокулова, прозвучавшие с парламентской трибуны в его адрес.

По его словам, озвученная нардепом информация не соответствует действительности.

«Ранее депутат неоднократно распространял обо мне неправдивую информацию, я по-мужски не отвечал. Но сегодня опять прозвучала ложь в моем отношении, и я решил ответить вам.

В тот день мы работали с 7 вечера до 12 часов ночи по выявлению неправильно припаркованных авто. Составляли протоколы в отношении других водителей, среди них оказались и вы. Ваш помощник — этому свидетель. Мы потратили на вас четыре часа. Мы не вытаскивали вас из дома, как вы озвучили. Когда мы прибыли, вы были в своем автомобиле. Если у вас есть какие-то претензии ко мне, то вы можете мне написать лично. Ведь мы подписаны друг на друга в соцсетях. Перед законом все равны, будь то депутат или кто-то другой», — добавил Надыр Жусупбеков.

Напомним, что депутат Эрулан Кокулов сегодня с трибуны парламента подверг критике работу журналистов и при этом затронул работу УПСМ Бишкека, в частности, сотрудника пресс-службы УПСМ Надырбека Жусупбекова. Он обвинил его в превышении полномочий, умышленном искажении ситуации с неправильно припаркованным автомобилем нардепа и выставлении его на посмешище перед обществом.