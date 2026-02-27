18:01, 27 февраля 2026, Бишкек - 24.kg, Турдубек АЙГЫРОВ
Эрулан Кокулов заявил, что он неприкасаемый, но в УПСМ с ним не согласились
18:01, 27 февраля 2026, Бишкек - 24.kg, Турдубек АЙГЫРОВ
Видео, распространившееся в соцсетях и на котором запечатлен конфликт между патрульными и депутатом Жогорку Кенешем Эруланом Кокуловым, прокомментировала пресс-служба УПСМ Бишкека.
По официальным данным, 26 февраля около 21.30 жители дома по улице Тойгонбаева, 13 сообщили на номер 102 о неправильно припаркованных автомобилях, перекрывающих проезд. На месте инспекторы обнаружили авто под знаком «Стоянка запрещена».
Владельцем одной из машин оказался депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов. Прибыв к автомобилю, он выразил недовольство действиями патрульных и заявил, что является «неприкасаемым лицом».
Фото Жогорку Кенеша. Депутат Эрулан Кокулов
Несмотря на это, сотрудники УПСМ составили протокол о правонарушении, отметив, что закон обязаны соблюдать все — независимо от статуса и должности.
В ведомстве добавили, что работа по пресечению нарушений правил парковки продолжается.