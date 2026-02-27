18:33
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Происшествия

Эрулан Кокулов заявил, что он неприкасаемый, но в УПСМ с ним не согласились

Видео, распространившееся в соцсетях и на котором запечатлен конфликт между патрульными и депутатом Жогорку Кенешем Эруланом Кокуловым, прокомментировала пресс-служба УПСМ Бишкека.

По официальным данным, 26 февраля около 21.30 жители дома по улице Тойгонбаева, 13 сообщили на номер 102 о неправильно припаркованных автомобилях, перекрывающих проезд. На месте инспекторы обнаружили авто под знаком «Стоянка запрещена».

Владельцем одной из машин оказался депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов. Прибыв к автомобилю, он выразил недовольство действиями патрульных и заявил, что является «неприкасаемым лицом».

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Депутат Эрулан Кокулов
Несмотря на это, сотрудники УПСМ составили протокол о правонарушении, отметив, что закон обязаны соблюдать все — независимо от статуса и должности.

В ведомстве добавили, что работа по пресечению нарушений правил парковки продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363919/
просмотров: 667
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан водитель. За взятку хотел вернуть авто с подложными номерами
В Бишкеке сообщили о драке на дороге с участием инкассаторов
Эрулан Кокулов заявил о несправедливом распределении должностей среди депутатов
В Бишкеке с 15 февраля мост на улице Калинина закроют на реконструкцию
Эрулан Кокулов: Верю, что следующий спикер не будет выключать микрофоны
«Мне пофиг на твое мнение»: в Бишкеке водитель Corvette поругался с милицией
В Бишкеке водитель использовал муляж спецсигналов: УПСМ пресекло нарушение
Депутат: Качество строящихся школ оставляет желать лучшего, а спросить не с кого
На рынке «Кудайберген» проведен рейд по очистке незаконных рекламных щитов
Водитель пил за рулем в центре Бишкека и отказался подчиниться милиции
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3&nbsp;баллов В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3 баллов
Взятка в&nbsp;$30&nbsp;тысяч. По&nbsp;подозрению задержали бывшего начальника колонии Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
Налоговики пресекли ввоз 11&nbsp;тонн просроченных сладостей в&nbsp;Кыргызстан Налоговики пресекли ввоз 11 тонн просроченных сладостей в Кыргызстан
Сотруднику ГКНБ пытались дать взятку слитками золота Сотруднику ГКНБ пытались дать взятку слитками золота
Бизнес
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
27 февраля, пятница
18:25
В 2026 году в Кыргызстане планируют открыть 113 промышленных предприятий В 2026 году в Кыргызстане планируют открыть 113 промышл...
18:14
Акимы Кара-Сууйского и Тогуз-Тороуского районов ушли в отставку
18:14
Американского тревел-блогера на Lamborghini остановили в Баткенской области
18:04
Заводы, кластеры, дороги. Как будут развивать регионы КР в 2026 году
18:01
Эрулан Кокулов заявил, что он неприкасаемый, но в УПСМ с ним не согласились