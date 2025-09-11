Кто работает, а кто числится: топ-10 депутатов Жогорку Кенеша VII созыва

24.kg проанализировало данные об инициированных и соавторских законопроектах депутатов. Для объективности мы сложили оба показателя: сколько инициатив нардеп внес лично и сколько поддержал как соавтор. Итоговый критерий — общее количество законов, подписанных президентом. Данные предоставлены аналитическим отделом Жогорку Кенеша.

Основу законотворческой повестки формирует узкий круг парламентариев. Именно они проводят через ЖК наибольшее количество законов, которые доходят до подписи главы государства.

Лидеры по количеству принятых законов

Абсолютным рекордсменом стал Марлен Маматалиев — 110 законов, подписанных президентом, при более чем 200 инициативах и соавторстве. Это почти вдвое превышает показатели ближайших коллег. Фото 24.kg. Топ-10 самых эффективных депутатов по количеству подписанных президентом законов

В парламенте есть и другая категория — те, чья работа почти не дает результата. Среди них есть депутаты, которые за весь созыв не смогли провести через систему ни одного закона. На первом месте антирейтинга — Акбокон Таштанбеков: за ним закреплен абсолютный ноль по всем параметрам. Близки к нему и другие фамилии, чьи показатели ограничиваются единичными инициативами или вовсе отсутствуют. Фото 24.kg. Топ-10 наименее результативных депутатов

Женская часть Жогорку Кенеша демонстрирует более равномерные результаты. В десятке лучших сразу несколько фамилий: Камила Талиева, Аида Исатбек кызы, Динара Ашимова, Шарапаткан Мажитова. Каждая из них провела через систему более десятка законов. Фото 24.kg. Женщины-депутаты: лидеры по результативности

Это говорит о том, что активность женщин-депутатов не только не уступает, но и в ряде случаев превосходит показатели многих их коллег-мужчин.

Анализ ясно показывает: законотворческая активность в Жогорку Кенеше крайне неравномерна. На плечах нескольких фамилий держится вся законодательная машина, в то время как другие нардепы годами остаются в стороне от процесса.

Особенно ярко выделяется контраст между лидерами, у которых десятки принятых законов, и теми, кто не имеет ни одного результата. Для избирателей это наглядный индикатор того, кто реально работает, а кто лишь числится в составе парламента.

За время своей работы нынешний созыв ЖК внес и поддержал в соавторстве почти 2 тысячи законопроектов — точнее, 1 тысячу 843. Из них глава государства подписал 911.

Это означает, что примерно каждый второй документ в итоге стал законом.

Такая статистика имеет два вывода. С одной стороны, парламент демонстрирует высокую интенсивность: поток инициатив действительно внушительный. С другой — заметна и «инфляция законопроектов»: почти половина предложений депутатов так и не доходит до финала.

Интересно, что при большом количестве проектов именно узкая группа народных избранников формирует основное «ядро» законодательной работы. В то время как часть парламентариев, как показал наш антирейтинг, за годы работы так и не внесла в копилку Жогорку Кенеша ни одного закона.

Таким образом, количественные показатели этого созыва можно охарактеризовать формулой: «массовость плюс узкая результативность». Много идей, но лишь часть из них воплощается в реальные законы, и двигает их в основном десяток самых активных фамилий.