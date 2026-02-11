Эдиль Байсалов о том, кто внес раскол между Жапаровым и Ташиевым

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов прокомментировал на своей странице в Facebook последние политические события.

Приводим его текст полностью:

«На протяжении всех последних пяти лет ни для кого не было секретом, что президент КР Садыр Жапаров выстраивал систему государственного управления в теснейшем взаимодействии со своим ближайшим соратником Камчыбеком Ташиевым. Ни одно ключевое решение государственной важности не принималось без совместных консультаций и предварительного обсуждения. Это была осознанная модель совместной ответственности. И надо признать, что эта модель, на удивление многих внутренних и внешних наблюдателей, продержалась достаточно прочно все эти годы.

Скорее всего, эта модель и сложившийся порядок принятия решений могли бы и дальше служить во благо народа. Мы все хорошо помним, что генерал Ташиев многократно и публично подтверждал свою поддержку президенту. Он прямо заявлял о поддержке курса главы государства, о поддержке его выдвижения на очередных выборах, подчеркивая, что действующий президент имеет полное конституционное право продолжать начатые преобразования. Эти заявления были ясными, недвусмысленными и публичными.

Однако в последние месяцы некоторые безответственные элементы, престарелые «сбитые летчики» и «политические банкроты», прикрываясь именем народного генерала, возомнили себя творцами истории. Преследуя свои личные цели, они начали говорить от его имени, активно продвигать якобы уже принятые решения о личных властных притязаниях, предстоящей смене власти, создавать атмосферу недоговоренности и скрытого противостояния.

Именно они начали расшатывать то равновесие, которое долгие годы обеспечивало стабильность.

В результате возникла опасная двусмысленность. В обществе начали циркулировать разговоры о якобы существующем двоевластии, о необходимости проведения досрочных выборов и нелегитимности действующей власти.

Именно эти провокаторы и их неприкрытые амбиции внесли раскол между Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, который уже стал угрожать расколом всему обществу и государству.

Для государства это недопустимо. Власть должна быть четкой, конституционно определенной и сосредоточенной в одном центре ответственности.

Президент Садыр Жапаров принес присягу народу и Конституции КР. Его высшая обязанность — обеспечивать единство государства, сохранять стабильность, гарантировать верховенство Основного закона и не допускать узурпации власти ни в какой форме.

Мы не должны повторять ошибки прошлого, когда серьезные государственные решения сводились к обсуждению личной дружбы или эмоциональных интерпретаций. Президент должен служить только народу КР и Конституции. Никакие личные связи, никакие прежние заслуги и никакие неформальные договоренности не могут стоять выше его присяги.

Как зрелое политическое общество, мы не должны сейчас допустить, чтобы свели обсуждение важнейших государственных вопросов к личным отношениям двух людей.

В дополнение считаю — мы обязаны честно признать, что в последние годы возник определенный дисбаланс в системе госуправления, как в правительстве, так и на местах.

Чрезмерная концентрация отдельных функций в органах государственной безопасности привела к тому, что некоторые представители этих структур стали воспринимать себя не инструментом закона, а прикрываясь авторитетом борьбы за порядок, начали выходить за рамки своих полномочий и создали в обществе атмосферу страха и преследований. Эта тема справедливо вызывает критику со стороны гражданского общества, предпринимательских структур и нашей молодежи.

В нашей истории мы уже проходили такие периоды, когда законность и строгое следование правовым нормам подменялись политической целесообразностью. Когда нарушается принцип верховенства закона, подрывается сама основа конституционного государства.

Допущенные перегибы, какими бы благими намерениями они ни оправдывались, не соответствуют духу нашей Конституции. Кыргызская Республика — это правовое государство, и она обязана строго стоять на защите и обеспечивать законные права и интересы каждого нашего гражданина. Период наделения определенных органов не свойственными им полномочиями и институционального дисбаланса должен остаться в прошлом. Мы обязаны двигаться к зрелому, правовому государству, где каждый орган власти действует строго в пределах своих строго определенных функций.

Я выражаю сожаление, что определенный этап нашей политической истории завершился именно так — достаточно неожиданно для всех нас. Но вместе с тем считаю, что этот период двусмысленности должен был закончиться. Мы должны дать должное генералу Ташиеву за его призыв к миру и стабильности и отказу от каких-либо незаконных действий.

Сегодня перед Кыргызстаном стоят масштабные задачи. Нам предстоит проведение крупных международных мероприятий и достойно отметить 35-летие нашей независимости. Мы должны обеспечить их в спокойной, стабильной, уверенной обстановке.

Президентские выборы должны пройти в установленный срок — в январе следующего года.

Смею заверить, что в этом году наш многонациональный народ, каждая семья и каждый гражданин четко почувствуют ощутимое повышение уровня и качества своей жизни. Народное правительство ежедневно и напряженно работает над выполнением этой задачи, поставленной главой государства. Сегодня нам необходимо сплотиться вокруг всенародно избранного президента Садыра Жапарова, поддержать курс на укрепление законности, конституционного порядка и устойчивой стабильности и продолжить начатое дело во имя будущего Кыргызстана».