Отставка Камчыбека Ташиева. Чем он запомнился за пять лет на посту главы ГКНБ

За время руководства ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев превратился в одну из ключевых фигур политической и силовой системы страны. Его отставка стала главным событием начала 2026 года, а президент Садыр Жапаров официально объяснил, что решение принято «в интересах государства, чтобы избежать раскола и укрепить единство». Так чем же запомнилась пятилетняя работа Камчыбека Ташиева на посту главы Госкомитета национальной безопасности.

Фото из интернета. Чем запомнился Камчыбек Ташиев на посту главы ГКНБ за 5 лет

Борьба с криминалом

Самым резонансным эпизодом карьеры генерала стала спецоперация 4 октября 2023 года, когда силовики ликвидировали криминального авторитета Камчыбека Асанбекова (Коли Кыргыза). Он был одной из самых влиятельных фигур преступного мира, связан с международной сетью «Братский круг» и годами считался человеком, который контролирует теневые финансовые потоки, «смотрящих» и тюремную иерархию.

Фото из интернета

Камчыбек Ташиев тогда заявил: «Я был вынужден принять решение ликвидировать Камчи Кольбаева ради блага государства. Мы закрыли эпоху воров в законе.

После операции ГКНБ отчитался о масштабном давлении на ОПГ и «чистке» от теневых влияний. В государственную собственность, по данным официальных брифингов, вернули имущество и активы на сотни миллионов сомов, включая недвижимость, автопарк, земельные участки и наличные средства.

За последние годы комитет проводил десятки громких операций — от задержаний лидеров преступных группировок до изъятия незаконных активов. По заявлениям ведомства, отдельные эпизоды возвращали государству космические суммы до 100 миллиардов сомов, включая теневые схемы на рынках, контрабанду и нелегальные финансовые центры. Итого вернули, по утверждению властей, свыше 350 миллиардов сомов.

Одновременно Камчыбек Ташиев заявлял, что «никаких смотрящих больше нет», а бизнес «освобожден от давления криминала». Эти формулировки активно цитировались и стали частью политического образа главы ГКНБ.

Пограничные вопросы

В сфере национальной безопасности Камчыбек Ташиев курировал и переговоры по делимитации и демаркации государственной границы с Таджикистаном.

У Кыргызстана около 970 километров кыргызско-таджикской границы, из которых на момент начала переговоров спорными оставались более 30 участков.

Под руководством Камчыбека Ташиева стороны согласовали большую часть линии, включая ранее конфликтные точки.

Фото из интернета

Камчыбек Ташиев, будучи главой ГКНБ, лично возглавлял правительственную делегацию по делимитации и демаркации и кыргызско-узбекской границы. Он сыграл ключевую роль в переговорах, приведших к подписанию в 2023 году исторических договоров, обмену землями и урегулированию спорных участков (включая Кемпир-Абадское водохранилище).

Герой Кыргызской Республики и друг президента

При Камчыбеке Ташиеве ГКНБ стал главным инициатором силовых кампаний:

задержания высокопоставленных чиновников и депутатов по делам о коррупции и взятках;

операции по перекрытию каналов наркотрафика;

расследования по крупным схемам на контрабандных потоках;

постоянные заявления о ликвидации «матриц влияния» криминальных структур.

Эти действия вызвали и поддержку, и критику — в зависимости от восприятия обществом методов силового давления.

Главе ГКНБ еще 1 сентября 2022 года за «особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана» присвоили высшую степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» (Герой Кыргызской Республики) с вручением особого знака «Ак Шумкар».

Отношения Камчыбека Ташиева с президентом Садыром Жапаровым долгое время воспринимались как союз двух влиятельных фигур, пришедших к власти в один политический период. Их сотрудничество определяло архитектуру власти и распределение силовых полномочий.

Но, по словам президента, принявшего отставку: «Решение принято, чтобы сохранить единство государства и не допустить раскола».

Это заявление многие эксперты интерпретируют как сигнал о необходимости балансировки политической системы и перераспределения ключевых центров влияния.

Пять лет Камчыбека Ташиева во главе ГКНБ — это период резонансных операций, масштабной борьбы с криминальными структурами, громких политических эпизодов, реформ в сфере безопасности и спорных, но значимых решений по границам. Его отставка завершает важный этап в силовой политике страны, но оставляет после себя вопросы о будущем балансе власти и дальнейшей стратегии государства в сфере безопасности.