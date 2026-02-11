Тандем рухнул. Зарубежные эксперты об отставке Камчыбека Ташиева

Эксперты активно обсуждают отставку главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и реорганизацию силового блока, инициированные президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

По оценке российского политолога Аркадия Дубнова, происходящее выглядит как «верхушечный недопереворот»: в один день были отправлены в отставку Камчыбек Ташиев и несколько его заместителей, Пограничная служба выведена из подчинения ГКНБ, а на базе 9-й службы создана новая Государственная служба охраны, подчиняющаяся напрямую президенту. Одновременно назначены новые руководители Антитеррористического центра и Центра кибербезопасности — фактически изменена вся архитектура безопасности страны.

По данным, которые цитирует эксперт Аркадий Дубнов, Ташиев узнал об увольнении, находясь в Мюнхене на медицинском обследовании, проходящем у него раз в два года после операции на сердце. Источники из Бишкека утверждают, что решение президента могло быть принято после жесткого телефонного разговора между ним и главой ГКНБ.

Президент Садыр Жапаров объяснил свое решение необходимостью «предотвратить раскол в обществе и среди государственных структур». Однако позднее его пресс-секретарь уточнил: напряженность создали не действия самого Ташиева, а людей из его близкого окружения, которые звонили депутатам и убеждали их «перейти на сторону генерала» и «инициировать новые выборы президента».

По словам одного из таких представителей, Бекболота Талгарбекова, 75 человек — среди них бывшие премьер-министры, депутаты и общественные деятели — подписали обращение с просьбой назначить досрочные выборы главы государства из-за юридической неопределенности, возникшей после принятия новой Конституции в 2021 году. Споры о сроках президентских полномочий, по мнению подписантов, могут привести к нестабильности.

По оценке эксперта по Центральной Азии Темура Умарова, никаких «чисток» после отставки главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в стране пока не происходит: слухи о задержании руководителя бишкекского управления ГКНБ быстро опровергли, а сам президент Садыр Жапаров публично отвергает любые спекуляции о расколе между ним и давним соратником.

Тем самым, подчеркивает эксперт, глава государства демонстративно оставляет Ташиеву пространство для мягкого и безопасного возвращения в страну — без конфликта и без риска жестких мер. Такой подход, по мнению Умарова, может объясняться и состоянием здоровья экс-главы ГКНБ, который регулярно проходит лечение в Европе.

На этом фоне Садыр Жапаров уже начал перераспределять полномочия внутри силового блока, последовательно демонтируя сверхконцентрированную модель ГКНБ, выстроенную за последние годы вокруг фигуры Камчыбека Ташиева, чтобы исключить появление нового «силового центра номер два».

Эксперт подчеркивает: президент действует как институционалист, сознательно возвращая контроль над ключевыми вертикалями управления своему кабинету и подготавливая политическую систему к 2027 году, когда вопрос о его пролонгации неизбежно выйдет на первый план.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская в интервью РБК выразила мнение, что происходящее связано с возможными досрочными выборами: «Не стоит спешить с выводами. Очевидно, что идет зачистка кадров, и вопрос в том, насколько далеко она зайдет — это то, что сейчас пытается понять кыргызское общество».

Станислав Притчин из ИМЭМО РАН в интервью российским СМИ указывает, что за последние годы ГКНБ под руководством Ташиева получал огромный объем полномочий и укреплял позиции. «Президент решил сыграть на опережение. Идет демонтаж ГКНБ как ключевого силового конгломерата и формирование новой конфигурации власти», — отметил он.

Наблюдатели также напоминают о давней политической связке Жапаров — Ташиев, которая сформировалась после событий 2020 года, когда они совместно обеспечили уход Сооронбая Жээнбекова. Теперь этот тандем считается распавшимся. Эксперты отмечают, что впервые за пять лет влияние главы ГКНБ оказалось нулевым, а его политическое будущее будет зависеть от того, вернется ли он в страну и намерен ли искать конфронтацию с действующей властью.