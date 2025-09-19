Театр оперы и балета в Бишкеке откроет сезон 27 сентября

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева откроет 84-й сезон 27 сентября. Об этом сообщили в КНАТОиБ.

Зрители увидят спектакль «Ай-Чурек».

Впервые оперу показали 12 апреля 1939 года. Либретто на сюжет о Лунной красавице из эпоса «Манас» создали поэты Джусуп Турусбеков, Джоомарт Боконбаев и Кубанычбек Маликов.

В опере показан момент нападения полчищ Чынкожо и Толтоя на Ахун-хана с целью забрать красавицу Ай-Чурек, просватанную за Семетея. Она находит Семетея, и тот изгоняет захватчиков с земли Ахун-хана, освобождая его народ от рабства.

Режиссер-постановщик — заслуженный артист КР Искендер Сартбаев, дирижер-постановщик — народный артист КР Нурматбек Полотов, художник-постановщик — народный художник КР Маратбек Шарафидинов, балетмейстер-постановщик — народный артист КР, лауреат Государственной премии СССР Уран Сарбагишев, хормейстер — народный артист КР Карагул Тиленчиев.