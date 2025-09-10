Артисты Кыргызского театра оперы и балета отправятся на гастроли в Нарын

Гастроли Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пройдут 16-17 сентября на сцене Нарынского областного академического музыкального драматического театра имени Муратбека Рыскулова. Об этом сообщила руководитель литературно- драматургической части КНАТОиБ Елена Мягкова в соцсетях.

По ее данным, 16 сентября творческий коллектив представит музыкальную комедию по либретто Насирдина Байтемирова «Аста секин: колукту!».

17 сентября состоится гала-концерт, в котором примут участие солисты оперы и балета, академический хор и симфонический оркестр театра. Прозвучат шедевры мировой классики, произведения кыргызских композиторов.

Дирижер — народный артист КР Жумакадыр Каниметов. Главный хормейстер — народный артист КР Карагул Тиленчиев. Режиссер — народный артист КР Нурлан Асанбеков.