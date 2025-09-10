20:07
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Общество

Артисты Кыргызского театра оперы и балета отправятся на гастроли в Нарын

Гастроли Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пройдут 16-17 сентября на сцене Нарынского областного академического музыкального драматического театра имени Муратбека Рыскулова. Об этом сообщила руководитель литературно- драматургической части КНАТОиБ Елена Мягкова в соцсетях.

По ее данным, 16 сентября творческий коллектив представит музыкальную комедию по либретто Насирдина Байтемирова «Аста секин: колукту!».

17 сентября состоится гала-концерт, в котором примут участие солисты оперы и балета, академический хор и симфонический оркестр театра. Прозвучат шедевры мировой классики, произведения кыргызских композиторов.

Дирижер — народный артист КР Жумакадыр Каниметов. Главный хормейстер — народный артист КР Карагул Тиленчиев. Режиссер — народный артист КР Нурлан Асанбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343006/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке состоится премьера балета «Раймонда»
Кыргызский театр оперы и балета приглашает на премьеру балета «Куйручук»
Оперу «Дон Жуан», созданную при поддержке дипмиссии Австрии, покажут в Бишкеке
Новый сезон в Оперном театре откроется балетом-ораторией «Материнское поле»
Результаты аттестации артистов Театра оперы и балета огласят 1 марта
Артисты Театра оперы и балета посетили с гастролями четыре европейские страны
Артистов Театра оперы и балета хотят перевести на контрактную систему
Артистов Театра оперы и балета обязали пройти аттестацию
Директора Театра оперы и балета отпустили под домашний арест
Для создания новогоднего настроения. В Бишкеке показали балет «Щелкунчик»
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Первый автобус по&nbsp;прямому маршруту Каракол&nbsp;&mdash; Алматы сегодня отправился в&nbsp;путь Первый автобус по прямому маршруту Каракол — Алматы сегодня отправился в путь
Бизнес
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
Впервые в&nbsp;ЦА&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
10 сентября, среда
20:03
Мэрия очистила канализацию у рынка «Кудайберген» после жалоб от местных жителей Мэрия очистила канализацию у рынка «Кудайберген» после...
19:41
Более 40 процентов людей в мире даже не знают, что у них диабет — исследование
19:23
День женского здоровья. Базовый минимум назвали врачи
19:02
Артисты Кыргызского театра оперы и балета отправятся на гастроли в Нарын
18:30
11 сентября: где в Бишкеке отключат свет