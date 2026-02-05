Адылбек Касымалиев завершил рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты

Завершился рабочий визит Адылбека Касымалиева в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках визита глава кабмина принял участие в церемонии открытия Всемирного правительственного саммита (World Governments Summit).

На полях саммита впервые состоялся сайд-ивент «Модель экономического роста Кыргызстана «Снежный барс»: Правительственные акселераторы, институты и инвестиции».

Кроме того, Адылбек Касымалиев провел ряд двусторонних встреч. В частности, он провел переговоры с вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром бин Заед Аль-Нахайяном, министром внутренних дел Сейфом бин Заед Аль-Нахайяном, гендиректором Фонда развития Абу-Даби Мохаммедом Сейф Аль-Сувейди, исполнительным директором суверенного инвестиционного фонда Emirates Investment Authority Мохаммедом Хамад Аль-Мехайром, министром энергетики Сухейлом Аль-Мазруи и исполнительным директором компании Masdar Мохаммедом Жамиль Аль-Рамахи.

На полях саммита Адылбек Касымалиев от имени президента вручил председателю организации Всемирного правительственного саммита Мохаммеду Абдулле Аль-Гергави орден «Достук» за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и ОАЭ и успешное внедрение программы «Правительственные акселераторы» в Кыргызской Республике.

Председатель кабмина посетил завод Epos Water Production LLC по производству бутилированной воды. Компания учреждена гражданами КР.

В ходе визита Адылбек Касымалиев дал интервью государственному агентству новостей ОАЭ Emirates News (WAM).