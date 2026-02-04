Ведущая компания из ОАЭ готова сотрудничать с Кыргызстаном в сфере энергетики

Адылбек Касымалиев на полях Всемирного правительственного саммита встретился с министром энергетики ОАЭ Сухейлом Аль-Мазруи и исполнительным директором компании Masdar Мохаммедом Жамиль Аль-Рамахи. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации проектов в нашей стране в сфере энергетики и договорились принять меры по укреплению кыргызско-эмиратского сотрудничества.

Председатель кабинета министров подчеркнул, что развитие зеленой энергетики является одним из ключевых приоритетов государственной политики КР. Он отметил, что республика придает особое значение укреплению партнерских отношений в области устойчивого развития и ВИЭ.

«Исполнительный директор Masdar заметил, что они рассматривают Кыргызстан как перспективного партнера в регионе, и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества. В рамках встречи состоялась церемония подписания рамочного соглашения между Министерством энергетики Кыргызской Республики и Masdar», — говорится в сообщении.