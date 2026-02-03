23:04
В ОАЭ прошел сайд-ивент, посвященный модели экономического развития Кыргызстана

В рамках всемирного правительственного саммита (World Governments Summit) в городе Дубае впервые состоялся сайд-ивент «Модель экономического роста Кыргызстана «Снежный барс»: правительственные акселераторы, институты и инвестиции». Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Участникам мероприятия представлен короткий видеоролик об опыте применения в КР эмиратской программы «Правительственные акселераторы».

«Мы впервые на полях Всемирного правительственного саммита проводим сайд-ивент на тему «Модель экономического роста Кыргызстана». Сегодня у нас появилась возможность рассказать вам об успехе нашей страны, об особой модели экономического роста, которую мы назвали «Снежный барс»», — сказал Адылбек Касымалиев.

Он продолжил, что эта модель экономического роста базируется на трех фундаментальных направлениях — правительственные акселераторы, сильные институты и инвестиции. По его словам, программа привнесла новизну в сферу государственного управления. Через нее Кыргызстан внедряет точечные 100-дневные реформы, нацеленные на поиск решений злободневных проблем. За время реализации программы успешно реализовано 17 реформ.

«За последние четыре года среднегодовой темп экономического роста Кыргызстана составил 9-10 процентов. Согласно данным МВФ, в 2025 году страна вошла в топ-3 стран мира по темпам реального роста ВВП. Бюджет увеличился в три раза, а ВВП вырос более чем в 2,5 раза. Нам удалось продемонстрировать, что даже при ограниченных ресурсах государство может задавать темпы ускоренного развития. Уверен, что модель «Снежного барса» может быть полезна и применима многими странами с формирующейся экономикой», — подчеркнул он.
