Садыр Жапаров наградил министра по делам кабмина ОАЭ орденом «Достук»

Министр по делам кабмина Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Абдулл Аль Гергави награжден орденом «Достук» за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между КР и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, награда также вручается за успешное внедрение программы «Правительственные акселераторы» в Кыргызстане.

«Садыр Жапаров подписал соответствующий указ. Председатель кабмина Адылбек Касымалиев вручил министру государственную награду на полях всемирного правительственного саммита (World Governments Summit) в городе Дубае», — говорится в сообщении.