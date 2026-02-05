13:40
Власть

Вирус Нипах. Глава Минздрава призвал не нагнетать ситуацию в стране

На заседании ЖК депутат Медина Кайрылбекова поинтересовалась тем, какие меры кабмин принимает по ситуации с распространением вируса Нипах.

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов ответил, что ситуация под контролем.

«Кыргызстан усилил санитарно-карантинный контроль и профилактические мероприятия. Особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из Индии, где зафиксированы случаи заражения. Президент страны выделил из своего фонда средства на установку автоматических стационарных тепловизоров во всех аэропортах международного статуса в Оше, Караколе, Тамчи. Сейчас такой тепловизор есть только в «Манасе». Нагнетать ситуацию не надо. Этот вирус распространяется через физический контакт, а не как ковид — воздушно-капельным путем», — добавил он.
