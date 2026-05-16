ВОЗ не нашла признаков опасной мутации хантавируса

Генетические анализы и сравнение с предыдущими образцами пока не выявили признаков того, что вирус стал легче передаваться или вызывать более тяжелое течение болезни. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, передает DW.

По данным ВОЗ, на круизное судно Hondius MV занесен южноамериканский вариант хантавируса — штамм «Андес». Он обычно передается напрямую от грызунов, например, через частицы помета в пыли. Организация предполагает, что нулевой пациент — пассажир из Нидерландов — заразился в Южной Америке на суше еще до того, как сел на корабль в Аргентине. По предварительным сведениям, до круиза он мог контактировать с грызунами во время наблюдения за птицами.

Генетический анализ показал, что остальные случаи заражения, вероятно, произошли уже от человека к человеку. Нидерландец и его жена скончались, также умерла еще одна пассажирка Hondius MV из Германии. Всего заразились 10 человек, 8 случаев подтверждены лабораторно. На судне было около 150 человек, они сейчас на карантине, инкубационный период может длиться больше 40 дней.

«Скорее всего, эта вспышка при уже принятых мерах скоро сойдет на нет. Тем более все туристы на судне были из индустриально развитых стран с продвинутой системой здравоохранения. Сейчас выявляют все их контакты, принимают карантинные меры. Поэтому я предполагаю, что эту вспышку остановят», — заявил ранее DW вирусолог Александр Букреев из медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне.
