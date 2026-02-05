В парламенте Минстрой заподозрили в сговоре со стройкомпаниями

Депутат Акылбек Тумонбаев сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша сообщил, что Минстрой не вводит в эксплуатацию ряд объектов недвижимости в Оше и Бишкеке.

По его словам, есть объекты, в которых годами живут люди, но при этом дом не введен в эксплуатацию.

«В бюджет не поступают налоги от этого. Вы знаете, что после введения дома в эксплуатацию стройкомпания должна заплатить налоги. Может, кто-то из вас заинтересован в этом? Стройфирмы и Минстрой могут быть в сговоре, чтобы компания не платила налоги», — считает нардеп.

Министр строительства Нурдан Орунтаев ответил, что никто в этом не заинтересован.

«До 2022 года более 200 объектов недвижимости не имели разрешения на ввод в эксплуатацию, а также не имели никаких разрешительных документов. Но в течение года работала комиссия, после чего мы решили вопрос 150 объектов, по остальным ведется работа. Главное — вопрос безопасности», — отметил он.

Первый зампредседателя кабмина Данияр Амангельдиев заметил, что благодаря активной работе Минстроя в 2025-м ввели в эксплуатацию на 1,4 тысячи объектов больше, чем в 2024 году.