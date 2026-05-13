Нурдан Орунтаев встретился с застройщиками и сделал им предупреждение

Министр строительства Нурдан Орунтаев предупредил компании застройщиков о необходимости строгого соблюдения градостроительных норм, техники безопасности и санитарных требований. По его словам, стройки не должны угрожать жителям, инфраструктуре и окружающей среде.

По данным пресс-службы ведомства, министр провел встречу с представителями строительных компаний, в ходе которой обсудил ключевые проблемы и требования в отрасли.

Особое внимание уделили использованию тяжелой строительной техники и ее воздействию на городские дороги.

А также соблюдению техники безопасности на стройплощадках, санитарных норм, требований градостроительного совета и обеспечению чистоты на объектах.

Строительные работы не должны оказывать негативное влияние на безопасность граждан, городскую инфраструктуру и окружающую среду. Нурдан Орунтаев

Нурдан Орунтаев подчеркнул, что строительные компании обязаны строго соблюдать законодательство, технические регламенты и градостроительные нормы.

Он также отметил необходимость создания безопасных условий для жителей и усиления контроля и ответственности в строительной сфере.

Фото пресс-службы Минстроя КР

Кроме того, участникам встречи рассказали о мерах министерства по поддержке частного предпринимательства и упрощению процедур в строительной отрасли. По данным ведомства, эти шаги направлены на улучшение инвестиционного климата и устойчивое развитие строительного сектора.

Встреча прошла в открытом формате — представители компаний смогли задать вопросы и озвучить свои предложения.