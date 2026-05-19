На трассах транспортных коридоров ЕАЭС теперь единые весогабаритные требования

Вступило в силу соглашение, подписанное странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Документ устанавливает единые весогабаритные требования для автомобильных дорог, входящих в евразийские транспортные коридоры. Это значит, что теперь при движении по таким трассам перевозчикам не придется делить груз или получать дополнительное разрешение даже в том случае, если в одном из госудаств союза, через которое проходит маршрут, действуют меньшие весогабаритные нормы.

Эта мера позволит упростить и ускорить доставку тяжеловесных и крупногабаритных грузов в пределах ЕАЭС.

Ранее из-за разницы весогабаритных требований перевозчикам приходилось отказываться от оптимальной загрузки, разделять товары на партии и перегружать на другой транспорт.