Экономика

На трассах транспортных коридоров ЕАЭС теперь единые весогабаритные требования

Вступило в силу соглашение, подписанное странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Фото иллюстративное

Документ устанавливает единые весогабаритные требования для автомобильных дорог, входящих в евразийские транспортные коридоры. Это значит, что теперь при движении по таким трассам перевозчикам не придется делить груз или получать дополнительное разрешение даже в том случае, если в одном из госудаств союза, через которое проходит маршрут, действуют меньшие весогабаритные нормы.

Эта мера позволит упростить и ускорить доставку тяжеловесных и крупногабаритных грузов в пределах ЕАЭС.

Ранее из-за разницы весогабаритных требований перевозчикам приходилось отказываться от оптимальной загрузки, разделять товары на партии и перегружать на другой транспорт.
Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и юаня: курс валют на 18 мая
Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из Беларуси дешевле почти в два раза
ВВП Кыргызстана достиг 602,7 миллиарда сомов с начала 2026 года
На стройке дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан заняты 2 тысячи кыргызстанцев
MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
«Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
