Общество

В Бишкеке пройдет персональная выставка известной художницы Халиды Шимовой

В «Галерее М» в Бишкеке 20 мая откроется персональная выставка известной художницы Халиды Шимовой. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

На персональной выставке автор представит более 30 живописных полотен, выполненных в технике масляной живописи и уникальной живописи на шелке с использованием туши, акварели и акрила. Каждая работа — это отдельная история, рассказанная языком цвета, света и деталей.

«Вдохновляясь миром музыки, балета, дунганской культурой, повседневной жизнью и фантазией, Халида создает работы, полные глубокого смысла и тонких настроений. Ее полотна — это синтез ностальгии, тишины, доброты и созерцательной радости. Эти живописные сцены наполнены ароматами, вкусами, светом и внутренней музыкальностью.

Халида Шимова не просто изображает — она создает настроение. Ее картины видят не только глазами, но и сердцем. И по сей день Халида Шимова активно участвует в выставках, как в республике, так и за рубежом», — сообщают организаторы.

Халида Шимова — живописец с богатой творческой биографией: выпускница Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, член Союза архитекторов СССР, член Союза художников Кыргызской Республики. Лауреат первой премии Международного фонда «Тюрксой» и обладательница Золотой медали Международной выставки в Нью-Йорке.

Выставка продлится до 9 июня.
