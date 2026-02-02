12:38
Власть

В Бишкеке задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств

Сотрудники УВД Первомайского района Бишкека задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба управления.

31 января работник УВД, неся службу на улице Огородной, обратил внимание на неизвестное лицо, поведение которого вызвало подозрение. В ходе оперативного наблюдения установлено, что парень осуществлял незаконный сбыт наркотиков путем так называемых закладок на территории столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД Первомайского района установили и задержали подозреваемого Т.Б., 2007 года рождения. В ходе задержания он добровольно указал места «закладок» и выдал 29 термоусадочных свертков наркотического вещества.

На основании статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ГУВД столицы.

Расследование уголовного дела продолжается.
Материалы по теме
